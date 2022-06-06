Стокгольм, 6 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному социологами Demoskop для газеты Aftonbladet, лидер «Либералов» Йохан Персон выиграл дебаты с участием лидеров парламентских партий, которые прошли поздним вечером на телеканале TV4.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Вообще здорово. Может быть, мне подходят такие короткие форматы в эфире», — сказал политик в интервью журналистам TV4.

Как написала Aftonbladet, Персон получил самую высокую оценку из всех участников — «3,4». За ним следуют лидер «Христианских демократов» Эбба Буш и лидер «Социал-демократов» премьер-министр страны Магдалена Андерссон, которые обе получили «3,3».

Третье место занял лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные»). Зрители поставили ему оценку «3,2».

В опросе приняли участие 1 015 человек.