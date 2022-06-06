Джакарта, , 11:22 — REGNUM Индонезия хочет, чтобы все мировые лаборатории согласились раскрыть свои данные о патогенах в случае следующей пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

«Мы хотим убедиться, что существует соглашение, чтобы все лаборатории в мире могли поделиться списком патогенов, если произойдет следующая вспышка пандемии», — заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.

По словам министра, страны G20, должны объединиться, чтобы иметь возможность проводить тщательный анализ, предотвращать дальнейшие пандемии и быстро определять диагнозы, вакцины и методы лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в президентском дворце в Богоре.

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