Москва, 6 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионах страны привели в нормативное состояние уже более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям. Их общая протяженность — более 4 тыс. км. В 2022 году специалисты обновят еще 345 участков, а это почти 1,7 тыс. км трасс и магистралей в регионах, сообщает Росавтодор.

Светлана Шаповалова Алтайский край

Сегодня туристы могут с комфортом добраться к святому источнику Гремячий ключ в Московской области. По преданию, источник возник в XIV веке благодаря молитве Сергия Радонежского. На сегодняшний день Гремячий ключ является самым большим и наиболее известным водопадом в Подмосковье — потоки стекают каскадами с высоты около 20 метров. Температура воды в источнике круглый год держится на уровне +4−6 градусов, кроме того, она обогащена радоном и по этой причине считается лечебной.

Работы по улучшению транспортной доступности к святому источнику проводились в несколько этапов. Благодаря дорожному нацпроекту в 2020 году отремонтировали участки двух региональных дорог, которые проходят от федеральной трассы А-108 до деревни Ботово и от Волосково до деревни Взгляднево, которая расположена рядом с Гремячим ключом. Общая протяженность нового дорожного покрытия составила 3,9 км. А в 2021 году после капремонта открыли движение по автодороге Волосково — Взгляднево протяженностью 1,7 км, которая является подъездом к святому источнику.

«Дорожная отрасль — отрасль опережающего развития, движитель экономики. Поэтому те задачи, которые перед нами ставятся, должны быть выполнены. Мы должны не сбавлять темпы работы и делать все для того, чтобы дороги были безопасные и качественные, и это нашло соответствующее отражение в положительных отзывах граждан нашей великой страны», — отметил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

В Уфе за последние годы была отремонтирована улица Комарова, на которой расположены парк Победы и исламский культурно-образовательный центр «Ляля-Тюльпан», а также улица Мустая Карима, где находятся одноименный сквер и Арт-Квадрат. В текущем дорожно-строительном сезоне будут отремонтированы участки улиц Коммунистической (от улицы Цюрупы до улицы Воровского) и Чернышевского (от улицы Цюрупы до улицы Айской). Здесь расположен ряд объектов культурного наследия и сквер имени М. З. Шакирова.

В Липецкой области в этом году приводят в нормативное состояние дорогу Урусово — Рязанка, ведущую к главной туристической жемчужине региона — музею-усадьбе П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Это памятник истории и культуры регионального значения. Экспозиция посвящена жизни ученого, путешественника и одного из основателей Русского географического общества Петра Семенова-Тян-Шанского. Усадебный парк также входит в список областных памятников природы.

В Томске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу Гагарина, которая богата объектами деревянного зодчества. Улица Гагарина (с 1961 года, с 1920 года — Равенства, с 1825 года — Дворянская) — одна из самых оживленных магистралей Томска в ХIX веке, место привилегированной застройки. Ее выбирали для жительства чиновники почтовой конторы и губернского правления, врачи, преподаватели, инженеры. Здесь же располагались многочисленные постоялые дворы и номера, торговые заведения и магазины, учебно-просветительские учреждения.

Сегодня улица Гагарина входит в историческую охранную зону Томска. На ней сохранилось немало памятников деревянного и каменного зодчества, в числе которых ― объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

В Алтайском крае нацпроект «Безопасные качественные дороги» поможет осуществить ремонт семи участков автодорог, ведущих к туристическим достопримечательностям и местам отдыха. Помимо трассы Романово — Гуселетово — Бурановка, это дороги Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, Советское — Урожайное — Шульгин Лог, Курья — Колывань — Бугрышиха, Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай и Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай

Светлана Шаповалова Алтайский край, дорога

По словам начальника Центрального ДСУ Дмитрия Эйхлера, семикилометровый участок трассы Романово — Гуселетово — Бурановка имеет особое значение. По ней туристы едут в одно из самых популярных мест отдыха в Алтайском крае — на соленое озеро.

«Работы планируется завершить в середине июля, но мы приложим все усилия, чтобы закончить ремонт раньше. На объекте задействовано 12 единиц техники и порядка 15 специалистов», — уточнил Дмитрий Эйхлер.

Заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Халит Алимханов отметил, что в ходе реализации дорожных программ важно обеспечивать взаимодействие профильных специалистов и представителей региональных Госавтоинспекций. Это позволяет на основе аналитических материалов о дорожно-транспортных происшествиях совместно вырабатывать планы и решения по повышению безопасности на дорогах и предотвращению ДТП.

«Благодаря многостороннему сотрудничеству будут решаться вопросы безопасности дорожного движения», — отметил Халит Алимханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 84 субъектах страны планируется привести в нормативное состояние порядка 4,8 тыс. объектов общей протяженностью более 15 тыс. километров.