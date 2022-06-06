Москва, , 11:21 — REGNUM Отмена санкций, введенных против России, будет способствовать преодолению продовольственного кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чем дольше будут действовать санкции, тем острее будет ощущаться дефицит продовольствия, — сказал он. — Кроме того, в условиях прекращения импорта удобрений из России, высоких цен на энергоресурсы, нарушения логистики, может серьезно пострадать сельскохозяйственная отрасль в странах Евросоюза и других странах, играющих важную роль в экспорте продовольствия».

По его словам, это может привести к частичному срыву посевной и недовыпуску продукции и впоследствии еще сильнее обострить ситуацию с дефицитом продовольствия.

«В таком случае последствия будут еще более серьезными и тяжело устранимыми, — сказал Мастеров. — И тогда даже отмена санкций не сможет помочь быстрому урегулированию продовольственного кризиса. К выпадающему сейчас экспорту из России присоединятся недопоставки из стран Евросоюза и других крупных экспортеров зерна по причине низкого урожая. В таком случае даже восстановление поставок из России в полном объеме может не помочь быстро преодолеть продовольственный дефицит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, какую роль в разрастании мирового продовольственного кризиса сыграли антироссийские санкции.

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