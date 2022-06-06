Москва, 6 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Отмена санкций, введенных против России, будет способствовать преодолению продовольственного кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Чем дольше будут действовать санкции, тем острее будет ощущаться дефицит продовольствия, — сказал он. — Кроме того, в условиях прекращения импорта удобрений из России, высоких цен на энергоресурсы, нарушения логистики, может серьезно пострадать сельскохозяйственная отрасль в странах Евросоюза и других странах, играющих важную роль в экспорте продовольствия».

По его словам, это может привести к частичному срыву посевной и недовыпуску продукции и впоследствии еще сильнее обострить ситуацию с дефицитом продовольствия.

«В таком случае последствия будут еще более серьезными и тяжело устранимыми, — сказал Мастеров. — И тогда даже отмена санкций не сможет помочь быстрому урегулированию продовольственного кризиса. К выпадающему сейчас экспорту из России присоединятся недопоставки из стран Евросоюза и других крупных экспортеров зерна по причине низкого урожая. В таком случае даже восстановление поставок из России в полном объеме может не помочь быстро преодолеть продовольственный дефицит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, какую роль в разрастании мирового продовольственного кризиса сыграли антироссийские санкции.