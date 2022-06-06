Москва, 6 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и 13 беспилотных летательных аппаратов за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 6 июня на брифинге.

(сс) Tim Felce (Airwolfhound) МиГ-29

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что 13 беспилотников поражены неподалёку от города Ясиноватая и посёлка Ставки в ДНР, посёлка Волчеяровка и села Боровеньки в ЛНР, а также у населённых пунктов Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области и Токмак — Запорожской области Украины.

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