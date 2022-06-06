Уфа, 6 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал пожилым людям и лицам, которые страдают хроническими заболеваниями продолжать соблюдать масочный режим, несмотря на его отмену в регионе. Об этом 6 июня он сообщил на заседании республиканского правительства в центре управления регионом.

Vk.com/olegbekmemetev Масочный режим в транспорте

«Мы обсудили вопрос с Роспотребнадзором и приняли решение приостановить действие масочного режима в республике. Поэтому не мучайте, пожалуйста, людей. Каждый решает сам. Единственное — рекомендуем, чтобы люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, старались носить маски», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приостановили действие масочного режима.