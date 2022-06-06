* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 6 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили войска, набранные в племени гуджар, для борьбы с Фронтом сопротивления Афганистана. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Боец «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганистан

Гуджары — народ в Индии, Пакистане и Восточном Афганистане (долины рек Алингар и Кунар). Гуджары Афганистана — мусульмане-сунниты.

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что акция была проведена после поражений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от сил Фронта сопротивления.

Источники добавляют, что в составе этих войск находится и маулави Фасихуддин, начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Войска перебрасываются в Панджшер после того, как после месяца ожесточенных боёв талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не сумели нанести поражение Фронту сопротивления, но и понесли тяжёлые потери.