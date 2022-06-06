Москва, , 11:20 — REGNUM Командование вооруженных украинских формирований обманывает своих военных и ведет их на верную смерть. Об этом 6 июня рассказал пленный военнослужащий ВСУ, видеозапись его рассказа 6 июня приводит Минобороны РФ.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

Как отметил пленный, к нему было хорошее отношение со стороны российских военных, его накормили, одели, и не применяли к нему насильственных действий.

«Хочу просить всех, чтобы все… одумались, что нас обманывают и ведут просто на верную смерть», — сказал он.

При этом пленный военный ВСУ рассказал, что российские военные такие же люди, «не изверги, не звери», которые также не хотят напрасной гибели других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко передал в болгарское министерство иностранных дел письмо украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о поставках Софией в Киев крупной партии летального оружия.