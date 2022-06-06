Москва, , 11:20 — REGNUM Антироссийские санкции сыграли серьезную роль в развитии мирового продовольственного кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Зерно

«Россия занимает лидирующие позиции среди экспортеров зерна и удобрений. Поэтому неудивительно, что антироссийские санкции, затронувшие логистику, российскую банковскую систему, спровоцировавшие фактическую заморозку экономических отношений между Россией и странами Запада, привели к резкому обострению продовольственного вопроса, — сказал Мастеров. — Санкции против российского судоходства — запрет на заход судов в ряд стран и обработку российских грузов, уход крупных международных перевозчиков из России, опасения российских компаний по поводу ареста их имущества в недружественных странах привели к тому, что российское продовольствие, в том числе зерно, перестало попадать на международные рынки продовольствия».

Кроме того, Мастеров отметил, что санкции против России привели и к усугублению ситуации на рынке энергоресурсов, спровоцировав развитие топливно-энергетического кризиса и рост цен на энергоносители.

«Это вынудило поставщиков продовольствия повысить цены во избежание убытков в условиях быстрого роста издержек», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что для того, чтобы РФ могла решить основные проблемы мировой продовольственной безопасности, ей надо перейти на интенсивное земледелие вместо экстенсивного.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ может решить проблемы мировой продовольственной безопасности — эксперт