Москва, 6 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Антироссийские санкции сыграли серьезную роль в развитии мирового продовольственного кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Зерно

«Россия занимает лидирующие позиции среди экспортеров зерна и удобрений. Поэтому неудивительно, что антироссийские санкции, затронувшие логистику, российскую банковскую систему, спровоцировавшие фактическую заморозку экономических отношений между Россией и странами Запада, привели к резкому обострению продовольственного вопроса, — сказал Мастеров. — Санкции против российского судоходства — запрет на заход судов в ряд стран и обработку российских грузов, уход крупных международных перевозчиков из России, опасения российских компаний по поводу ареста их имущества в недружественных странах привели к тому, что российское продовольствие, в том числе зерно, перестало попадать на международные рынки продовольствия».

Кроме того, Мастеров отметил, что санкции против России привели и к усугублению ситуации на рынке энергоресурсов, спровоцировав развитие топливно-энергетического кризиса и рост цен на энергоносители.

«Это вынудило поставщиков продовольствия повысить цены во избежание убытков в условиях быстрого роста издержек», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что для того, чтобы РФ могла решить основные проблемы мировой продовольственной безопасности, ей надо перейти на интенсивное земледелие вместо экстенсивного.