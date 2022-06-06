Черкесск, , 11:18 — REGNUM Жителю города Саров в Нижегородской области грозит шесть лет лишения свободы за смертельный аттракцион, который он организовал в Карачаево-Черкесии в 2021 году. Обвиняемый пригласил группу туристов принять участие в сплаве по реке Большой Зеленчук. В процессе рафтинга, лодка перевернулась, погибла женщина.

Сплав на рафте Gengiskanhg

Подозреваемый по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, в ближайшее время ответит за гибель туристки, дело передано в суд для рассмотрения во существу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, 6 мая 2021 года во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии надувная лодка с 11 туристами из города Саров столкнулась с наклоненным со стороны берега деревом. Рафт опрокинулся, одна из женщин утонула.

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