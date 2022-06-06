Москва, 6 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий комплексное регулирование деятельности гаражных объединений, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Снос гаражей (архивное фото)

Изменения предполагают сформировать общий подход к определению гаражей и государственной регистрации прав. В частности, документом вводятся понятия «гаражный комплекс», «гараж» и «место хранения транспортного средства», а также закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество.

Также законопроект определяет порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизацию и ликвидацию. Предусматривается структура органов управления этих объединений, порядок их избрания и компетенцию, ответственность за принятие решений. Подробно раскрывается процедура принятия органами управления решений, права и обязанности членов данных объединений.

Положения законопроекта будут распространяться и на отношения собственников гаражей, права на которые оформят в ходе гаражной амнистии.

С 1 сентября 2021 года в силу вступил закон «о гаражной амнистии», который позволяет оформить в упрощённом порядке право собственности на гаражи и землю под ними. Вместе с тем остаётся неурегулированной деятельность гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов.

«Предлагаемые законопроектом изменения завершат комплексное регулирование гаражной сферы, которое до сих пор отсутствует, — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).