Стокгольм, 6 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. 5 июня независимый депутат риксдага Амине Какабаве заявила, что не будет принимать участие в голосовании по вынесению вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону, просто не придя на заседание парламента. Однако спустя несколько часов в текстовом сообщении в редакцию SVT она написала, что изменила свое мнение.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Напомним, ранее премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что уйдет в отставку и распустит все правительство, если Йоханссону будет объявлен вотум недоверия. Голос Какабаве сейчас является решающим.

В сообщении SVT Какавабе отметила, что если правительство Швеции не пообещает ей, что оно не будет удовлетворять требования Турции по вопросу НАТО (поставки оружия Анкаре, высылки курдов, прекращение поддержки курдских отрядов), то она готова нажать на кнопку, отправив Йоханссона в отставку, после чего в отставку подаст Андерссон и будет распущено все правительство.

«Речь идет о принципах Швеции, речь идет о правах человека», — написала Какабаве.