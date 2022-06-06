Владивосток, 6 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. 126 студентов вузов Приморья стали дипломантами пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» проводится благодаря реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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Олимпиада проводилась по 72 направлениям — от журналистики до робототехники.

«Юбилейный сезон — во многом особенный, в том числе в формировании топа по числу дипломантов, количество которых выросло. Традиционно у нас первые места по числу дипломантов занимают направления «Математика» и «Лечебное дело и педиатрия». В пятом сезоне лидировали «Психология», «Юриспруденция», «Дизайн» и «Экология» — это модные направления и популярные среди молодежи. Направление «Управление персоналом» входило в топ-10 лишь в третьем сезоне, сейчас оно — на седьмом месте. «Фармация», «Педагогическое образование» и «Востоковедение» в топе оказались впервые за пять лет. Есть изменения и по количеству дипломантов. Наша олимпиада растет и меняется вместе со своими участниками, и я уверена, что дальше нас ждет успех, а она продолжит развиваться», — рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Отмечается, что в пятёрку лидеров по количеству дипломантов вошёл и Приморский край. Дальневосточный федеральный университет попал в топ-10 олимпийского медального зачета — студенты этого вуза забрали в общей сложности 16 медалей. «Наши участники — талантливые, интересные и неравнодушные люди. Лидирующим учебным заведением Приморья по числу дипломантов стал ДВФУ — 117 человек. В ближайшие месяцы участников ждут стажировки и форумы, а некоторых выпускников — еще и поступление в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. Остается только пожелать им удачи и упорства», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Участникам олимпиады уже предложено 370 вакансий от ведущих работодателей страны и партнеров олимпиады, таких как Сбер, Госкорпорация «Росатом», РСХБ-страхование, ПАО «РЖД», Банк ВТБ, АО «Газпромбанк», ПАО «Полюс», Трубная металлургическая компания и других. Дипломанты олимпиады «Я — профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, обнародованы итоги Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемой при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и национального проекта «Образование».