Москва, , 11:17 — REGNUM Воздушно-космические силы России с помощью высокоточных ракет уничтожили четыре пункта управления вооружённых сил Украины. Об этом 6 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Будни ВКС РФ Mil.ru

«Российские ВКС поразили четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники», — добавил генерал-майор.

Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине города Лозовая в Харьковской области были ликвидированы производственные корпуса кузнечно-механического завода, где проводились восстановление и ремонт техники украинских националистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 5 июня, ракетными войсками и артиллерией ВС России были поражены 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях ВСУ, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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