Гватемала, , 11:17 — REGNUM Национальный координатор по уменьшению опасности стихийных бедствий Гватемалы подтвердил, что за последние сутки Гватемала сильно пострадала от проливных дождей. Об этом пишет Prensa Latina.

Гватемала

В отчёте организации говорится, что специалисты приняли участие в ликвидации последствий оползней в департаментах Гватемала (пострадало 20 000 человек), Кетцальтенанго (12 000 человек), Сан-Маркос (100 человек) и Солола (5000 человек), а в результате сильных ветров в Изабале и Халапе пострадало 47 человек.

Помимо этого, 716 домов были повреждены в незначительной, умеренной и серьезной степени.

В связи со сложной метеорологической ситуацией и для сохранения жизни людей местные власти рекомендуют держать наготове планы реагирования, а также рюкзаки с водой, едой и другими необходимыми предметами.