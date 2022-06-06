Москва, , 11:16 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместо несостоявшегося официального визита в Сербию 6 июня в 13:00 по мск даст пресс-конференцию, сообщается на сайте МИД РФ.

Срегей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что на пресс-конференция глава МИД России ответит на актуальные вопросы.

Трансляция пресс-конференции Лаврова будет вестись на веб-сайте МИД России, на аккаунтах МИД в соцсетях Twitter, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и в «Rutube» на русском языке с переводом на английский, испанский и французский языки.

Как сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию 6 и 7 июня отменен из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для самолета главы российской дипломатии.

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