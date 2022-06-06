Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон показывает пальцем на Ульфа Кристерссона в качестве главного виновника правительственного кризиса в связи с его желанием отправить министра юстиции и внутренних дел Моргана Йоханссона в отставку. Однако лидер оппозиции Кристерссон считает, что кризис создает сама Андерссон. Об этом он заявил журналистам в здании редакции TV4, где состоялись дебаты с участием лидером парламентских партий.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

Напомним, ранее Андерссон заявила, что уйдет в отставку и распустит все правительство, если Йоханссону будет объявлен вотум недоверия.

«Речь идет только о Моргане Йоханссоне, судьба которого решается. У нас нет доверия именно к нему, четыре партии ему не доверяют, на что есть веские причины. Уровень преступности настолько высок, что угрожает всей системе управления, и он не справляется со своими обязанностями. Почему Магдалена Андерссон заявляет, что в отставку уйдет все правительство только потому, что его вынуждают уйти с поста? Ни один премьер-министр так не поступал. Она сама создает правительственный кризис», — заявил Кристерссон.

Напомним, что голосование в риксдаге по вопросу вынесения вотума недоверия Моргану Йоханссону назначено на 7 июня.

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