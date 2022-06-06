Тюмень, 6 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Из корпуса Тюменского государственного университета, расположенного на ул. Володарского, 6, утром 6 июня эвакуировали более ста человек. Об этом сообщает NG72.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

На официальную почту университета пришло электронное письмо с угрозой минирования здания. Сотрудники корпуса были своевременно оповещены и эвакуированы, сообщили в пресс-службе вуза изданию. Экстренные службы проверили здание — угроза не обнаружена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске утром 6 июня эвакуировали пассажиров и персонал из здания аэропорта.