Омск, 6 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Администрация Омска в конце июня получит беспроцентный бюджетный кредит в размере 4,5 млрд рублей. Об этом объявил губернатор Омской области Александр Бурков по итогам встречи с руководством города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

Целью встречи, как отмечается, стало обсуждение проблем в бюджетной сфере, в реализации национальных проектов и муниципальных программ. Глава региона акцентировал внимание на необходимости поиска дополнительных источников доходов для городского бюджета.

«Одним из таких резервов является городская земля, все простаивающие участки которой требуют не только учёта, но и установления вида разрешённого использования, планировки, включения в базу данных для дальнейшего поэтапного вовлечения в оборот, реализации масштабных инвестиционных проектов, включая строительство жилья, социальных и других объектов», — отметили в правительстве.

Финансовая помощь Омску в размере 4,5 млрд рублей, позволит властям города сэкономить на обслуживании муниципального долга около 130 млн рублей и перераспределить их на первоочередные нужды.