Стокгольм, 6 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон считает, что лидер оппозиции Ульф Кристерссон ведет себя безответственно, когда провоцирует правительственный кризис, добиваясь отставки министра юстиции и внутренних дел Моргана Йоханссона. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT вечером 5 июня.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

«Кого еще он отправит в отставку? Он будет отправлять в отставку министра иностранных дел? Может, еще министра обороны заодно?» — заявила Андерссон, намекая на свое обещание распустить правительство, если Йоханссону будет объявлен вотум недоверия.

«Может, у него есть какие-то планы по тому, как еще сильнее усложнить нам процесс [по вступлению Швеции в НАТО]?» — добавила Андерссон.

Напомним, что голосование в риксдаге по вопросу вынесения вотума недоверия Моргану Йоханссону назначено на 7 июня.