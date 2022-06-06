Москва, 6 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Комитет по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, уточняющий ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершённые с применением насилия, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается дополнить статью 116.1 Уголовного кодекса частью второй, предусматривающую ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья, то есть последствий, указанных в статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

За повторные побои предлагается наказывать обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до полугода.

Сейчас уголовное наказание за побои предусмотрено для лиц, которых уже привлекли к административной ответственности за аналогичное деяние и ее срок еще не истек. При этом не учитывается привлечение по той же статье ранее. То есть лицо с неснятой судимостью в новом случае побоев привлекут снова к административной ответственности. Законопроект устраняет выявленные Конституционным судом РФ противоречия в действующем законодательстве, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).