Пекин, 6 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-14» вошел в грузовой корабль «Тяньчжоу-4» после завершения испытаний, сообщило Китайское космическое агентство пилотируемых полетов (CMSA), передает 6 июня агентство Синьхуа.

Ceeseven Китайский космический корабль Шэньчжоу

После успешного выхода в основной модуль китайской космической станции «Тяньхэ» экипаж «Шэньчжоу-14» открыл люк грузового корабля «Тяньчжоу-4» и вошел в него в 12:19 по пекинскому времени, сообщает CMSA. Экипаж также войдет в грузовое судно «Тяньчжоу-3» и выполнит транспортировку груза и другие связанные с этим работы, как и планировалось.

Космический корабль «Шэньчжоу-14» был запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая 5 июня. Экипаж вошел в основной модуль «Тяньхэ» после того, как «Шэньчжоу-14» успешно завершил быстрое автоматическое сближение и стыковку с комбинацией основного модуля, грузового корабля «Тяньчжоу-3» и грузового корабля «Тяньчжоу-4».

Они пробудут на орбите шесть месяцев и завершат сборку и строительство космической станции.