Ижевск, 6 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В городском пруду Ижевска ученые института цитологии РАН (Российской академии наук) обнаружили новый вид амёбы. Об этом сообщает в группе института в социальной сети.

сообщество Института цитологии РАН в социальной сети Новый вид амёб из Ижевского пруда

Изучив общую морфологию Thecamoeba vumurta с помощью светового микроскопа и ультраструктуру организма, ученые пришли к выводу, что найденная в городском пруду амеба очень похожа на давно описанный вид Thecamoeba striata, культуры которой были утеряны из международных коллекций.

«Результаты нашего исследования имеют важное значение для представлений о разнообразии амёб. В науке существует такое понятие — «виды-двойники». Это — виды, которые внешне очень похожи друг на друга, но имеют достоверные генетические отличия. Именно с таким случаем мы сейчас и столкнулись», — отмечает лаборант-исследователь кафедры биологии беспозвоночных Санкт-Петербургского государственного университета Елисей Мезенцев.

Он отметил, что в настоящее время активно развиваются исследования, в рамках которых устанавливается роль амеб в качестве переносчиков различных болезнетворных бактерий, которые в том числе могут быть опасны для человека.

ИА REGNUM напоминает, Ижевский пруд (водохранилище) — это искусственный водоем, созданный в 1760 году для обеспечения работы двигателей Ижевского железоделательного завода. Пруд устроен на реке Иж, также в него впадают реки Малиновка, Пазелинка, Подборенка, Шабардейка и ручей Пионерский.

В 2013 году при очистке дна водоема земснарядом на глубине 12 метров были найдены зуб и кость мамонта.