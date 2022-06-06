Стокгольм, , 11:20 — REGNUM Если министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон уйдет в отставку, то «Христианские демократы» больше не будут участвовать ни в каких голосованиях по вынесению вотума недоверия до сентябрьских выборов. Об этом в прямом эфире вечером 5 июня заявила лидер партии Эбба Буш во время дебатов лидеров парламентских партий на телеканале TV4.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

«Вы получите всю необходимую помощь, чтобы вступить в НАТО, но Морган Йоханссон должен уйти в отставку», — заявила Буш, обращаясь к стоявшей рядом премьер-министру Магдалене Андерссон.

«Сейчас в повестке стоит Морган Йоханссон, который плохо справился со своей работой. Взамен я обещаю, что моя партия больше не будет больше участвовать в вотумах недоверия до выборов», — сказала Буш.

«Когда поступает такого рода предложение, я, конечно, должна серьезно подумать. Сейчас говорить что-то еще было бы безответственно с моей стороны», — тут же отреагировала Магдалена Андерссон.