Канберра, 6 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. На прошлой неделе в Австралии был приведен к присяге первый в истории помощник министра по делам республики, что вызвало слухи о том, что новый премьер-министр страны Энтони Альбаниз может провести референдум по вопросу изменения формы правления. Однако писатель Деннис Альтман считает, что в ближайшие годы этого не произойдет. Об этом он рассказал 6 июня в эфире радиостанции ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

«Энтони Альбаниз очень четко дал понять во время предвыборной кампании, что его первоочередной задачей конституционных изменений является признание коренных народов … Это означает, что вопрос установления республиканской формы правления неизбежно является второстепенным делом», — отметил Альтман.

Более того, он считает, Альбаниз не будет проводить референдум, даже если эго переизберут на второй срок.

По словам Альтмана, назначение помощника министра по делам республики греет душу противникам монархии, но на деле это мало что означает, поскольку даже сам круг полномочий нового чиновника не понятен.