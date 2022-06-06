Москва, 6 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от системы SWIFT является лишь очередной попыткой «серьёзно» уколоть Россию в рамках санкций. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Mff.minfin.ru Выступление Дмитрия Медведева

«Очередная попытка «серьезно» уколоть. Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме», — написал Медведев.

По его словам, «талантливым европейцам» можно продолжать делать всё «в том же духе», а именно — «вводить новые, как сейчас любят говорить, 100 500-е пакеты санкций»: «Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так».