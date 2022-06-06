Канберра, 6 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Бывший лидер Либеральной партии Австралии Билл Шортен назвал перестановки в новом теневом правительстве во главе с лидером оппозиции Питером Даттоном, «политической догонялкой». Это произошло после того, как Даттон, подражая премьер-министру страны Энтони Альбанизу, назначил в свой теневой кабинет десять женщин, передает телеканал NineNews.

Liberal.org.au Эмблема Либеральной партии Австралии

«Это, безусловно, прогресс. Но вопрос ведь в том, почему Либеральная партия ждет, что ей будут восхищать за то, что она следует реалиям XXI века?» — заявил Шортен в эфире NineNews.

Шортен отметил, что, по его мнению, своими назначениями женщин в теневой кабинет либералы «хотели получить медаль за то, что сделала то, что для всех является очевидным».

»Людям просто следует помнить, что у лейбористов больше женщин в кабинете министров, больше женщин в министерствах», — подчеркнул Шортен.