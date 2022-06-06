Анадырь, 6 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России продолжит очистку острова Врангеля от бытового и хозяйственного мусора, для чего готовит к отправке в удалённый арктический район специальное экологическое подразделение. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

(сс) Boris Solovyev Берега острова Врангеля

В состав сводного подразделения, формируемого из военнослужащих по контракту и гражданского персонала частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России, войдёт около 50 человек и десяти единиц техники.

пресс-служба ТОФ «Отряд судов обеспечения ТОФ доставит подразделение на остров Врангеля и по окончании работ вывезет с этих территорий различный бытовой мусор, в том числе старые ёмкости из-под горюче-смазочных материалов. Все эти отходы будут доставлены на материк для последующей утилизации».

Работы на острове Врангеля в 2022 году планируется завершить к ноябрю.

По данным военного ведомства, всего с 2015 года по лето 2022 года с острова Врангеля было подготовлено и вывезено около 2,2 тыс. тонн лома цветных и чёрных металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, сводное экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО) продолжит на острове Врангеля работу по очистке территорий в районе бывшего аэродрома «Звёздный» в бухте Сомнительная.