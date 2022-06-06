Канберра, 6 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, Джон Бариларо получит от Google более 500 тыс. долларов США после того, как суд посчитал, что кампания должна возместить ему репутационный ущерб после публикации видео на YouTube. Об этом 6 июня сообщил телеканал Nine News.

Terpic.ru Google

Австралийский судья Стивен Рарес пришел к выводу, что кампания Google «приняла обдуманное решение» не удалять видео из сети даже после того, как Бариларо пожаловался.

«У Google не было достаточной защиты против утверждения господина Бариларо о том, что каждое из обжалуемых видео содержало клеветнические, очень серьезные и ложные обвинения, на которые он ссылался», — говорится в приговоре.

Сумма компенсации за моральный ущерб в австралийских долларах составила 715 тысяч.