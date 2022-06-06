Москва, 6 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Власти Европейского союза введением шестого пакета антироссийских санкций показали, что считают собственных граждан и бизнес врагами наравне с жителями России. Об этом 6 июня написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

Как указал зампред Совбеза РФ, санкции против Национального расчётного депозитария России были введены Евросоюзом для того, чтобы объявить дефолт в нашей стране.

При этом он подчеркнул, что такого роды выпады являются враньем, так как Россия никогда не отказывались платить по своим обязательствам и добавил, что это делается для того, чтобы нанести сокрушительный удар по инвестиционной сфере.

«Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль», — написал в своем сообщении Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности предупредили, что немедленный запрет на поставки российского газа обернётся для ФРГ и Австрии продолжительными негативными последствиями.