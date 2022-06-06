Канберра, 6 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. 6 июня премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и министр иностранных дел страны Пенни Вонг вылетят в Джакарту, чтобы укрепить двусторонние отношения с Индонезией. Выступая на пресс-конференции перед СМИ в австралийском Перте, Альбаниз подчеркнул, что Австралии необходимо оживить свои дипломатические отношения с соседями, не в последнюю очередь с Индонезией, передает телеканал Nine News.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Что нам нужно сделать, так это убедиться в том, что мы живем в условиях конкуренции, и признать, что она развивается без катастроф … И я, безусловно, стремлюсь к мирным отношениям со всеми нашими соседями», — заявил премьер-министр страны.

По его словам, Юго-Восточная Азия станет одним из приоритетных направлений его внешней политики.

Альбаниз отметил, что он также проведет переговоры с генеральным секретарем АСЕАН в ходе своего визита в Джакарту.