Сидней, Австралия, 6 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Все медицинские работники, трудоустроенные в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии), получат 3 000 долларов в качестве благодарности за их усилия по борьбе с COVID-19 во время пандемии коронавируса. Об этом 6 июня объявил премьер-министр штата Доминик Перротте, сообщает телеканал Nine News.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Во время пресс-конференции Перротте отметил, что выплата являются частью программы на 4,5 миллиарда долларов по увеличению поддержки медицинских кадров.

Помимо единовременной выплаты в размере 3000 долларов, все работники сферы здравоохранения Нового Южного Уэльса, смогут рассчитывать, что у них увеличатся зарплаты.

Премьер-министр Перротте подчеркнул, что заработная плата будет повышена до 3% в этом финансовом году и до 3,5% через год.