Владикавказ, 6 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии ведутся работы по строительству автодороги в объезд селения Мичурино в Ардонском районе: Владикавказ — Ардон — Чикола - Лескен II. До конца 2022 года дорога должна быть сдана в эксплуатацию. За пределы населенного пункта будет выведена основная масса транспортного потока, сообщили в комитете дорожного хозяйства республики.

TeoPonch Дорога

«С окончанием работ за пределы населённого пункта будет выведено до 8 тыс. единиц транзитного транспорта в сутки. Протяжённость участка составит 5,648 км», — говорится в сообщении пресс-службы ведомств.

Дорога имеет важное хозяйственное значение, кроме того, она позволит улучшить экологическую обстановку в населённых пунктах и снизить количество мест концентрации ДТП. Работы на этом объекте ведутся с 2019 года. На первых двух этапах было построено два путепровода, один мост и скотопрогон, а также первая транспортная развязка в начале села.