Белгород, 6 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Вандалов, разбивших 6 июня стёкла на остановке общественного транспорта, ищут в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Пресс-служба мэрии Белгорода Вандалы

Действия двух молодых людей запечатлели видеокамеры — около 05:30 хулиганы разбили 13 малых и пять больших стëкол на остановке «Щорса» на пересечении улиц Губкина и Щорса.

«За причинённый ущерб придётся нести ответственность. Просим свидетелей оказать содействие и помочь правоохранительным органам в задержании правонарушителей. Глупость и безответственность не должны оставаться безнаказанными», — заявили в мэрии.

Информацию о вандалах передали в полицию.