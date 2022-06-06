Москва, 6 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Санкции Запада против Национального расчётного депозитария России направлены лишь на то, чтобы громогласно объявить о «дефолте» в России. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Всё ради того, чтобы громко вскрикнуть: «Цель достигнута, в России дефолт». Только это очередное враньё. Мы никогда не отказывались платить», — сказал Медведев.

Он объяснил, что «России не заплатят, Россия не вернёт, хотя все возможности у нас для этого есть»: «А по инвестиционной сфере будет нанесён сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян».

В итоге, по словам Медведева, ни одна сторона ничего не получит — «ни у нас, ни за рубежом»: «Инвестиции превратились в пыль».