Москва, 6 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Для того, чтобы РФ могла решить основные проблемы мировой продовольственной безопасности, ей надо перейти на интенсивное земледелие вместо экстенсивного, а для этого другие страны не должны мешать российской торговле зерном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил эксперт по проблемам агропромышленного сектора, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

Pixabay.com Зерно

«Бесспорно, Россия — один из основных экспортеров продовольственного сырья и удобрений в мире. Мало того, РФ по прежнему выращивает своё продовольственное сырье, используя экстенсивную методику (затраты на 1 гектар меньше, но и урожайность тоже меньше), — сказал Ермоленко. — Если Россия перейдёт на интенсивную методику земледелия, которую активно используют США, Канада и ЕС, хотя бы по зерновым культурам, то наша страна будет поставлять на экспортный рынок зерновых дополнительных 150-200 млн тонн зерна. Мы действительно сможем закрыть основные проблемы мировой безопасности. Но нам не нужно мешать торговать, ведь переход на интенсивное земледелие потребует времени и средств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снятие санкций с РФ назвали очевидным и единственным способом борьбы с надвигающимся продовольственным кризисом.