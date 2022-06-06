Кемерово, 6 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. На совете атаманов Сибирского войскового казачьего общества, который впервые прошёл в Кемеровской области, обсуждались задачи на 2022–2023 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Kazak-dona.com Казаки

В мероприятии участвовали казачий генерал Геннадий Привалов, атаманы девяти региональных казачьих Обско-Полярного, Томского, Кемеровского, Тюменского, Новосибирского, Алтайского республиканского, Омского, Объ-Иртышского, Алтайского отдельских обществ, а также заместитель полномочного представителя президента России в Сибири Александр Бутин и представители органов власти Кузбасса.

В знак памяти и уважения подвигу защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, участники совета возложили цветы к памятнику воинам-кузбассовцам. А на территории Знаменского собора прошло общее построение совета атаманов Сибирского войскового казачьего общества и казаков Кемеровского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.