Канберра, 6 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. 7 июня Резервный банк Австралии, вероятно, снова повысит ключевую ставку в стране, что создаст очередное давление на австралийские домохозяйства, чьи реальные доходы уже сокращаются в то время, как проценты по ипотечному кредитованию увеличиваются. Об этом сообщил телеканал NineNews.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Так, экономист Ричард Деннис из Австралийского института предсказал, что ставка вырастет на 0,25—0,4%. Некоторые экономисты считают, что регулятор может пойти еще дальше, ударив по бюджету ипотечников повышением ставки на 0,5%.

Как посчитали журналисты, для тех, кто взял 1 миллион долларов в ипотеку на 30 лет, повышение ставки на 0,25% увеличит ежемесячные выплаты на 131 доллар, а увеличение на 0,5% — на 265 долларов.

Ранее в Резервном банке Австралии предупредили, что повышение ставки будет происходить в течение всего 2022 года.