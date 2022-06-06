Сеул, 6 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали семь человек. Об этом 6 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 6 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 057 611 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 20 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 598 938 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 40 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 319 039 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 95 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 177 410 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5022 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 168 708.

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