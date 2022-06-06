Москва, 6 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Рекордная инфляция в США вынудила американского президента Джозефа Байдена искать возможности отмены отдельных пошлин на китайские товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«В США заявили, что изучают возможность отмены некоторых тарифов, введенных ранее в отношении китайских товаров. Администрация главы Белого дома Джозефа Байдена ищет способы остановить инфляцию, а отраслевые группы призвали к снижению тарифов, чтобы сократить расходы для американских предприятий и потребителей», — сказал Ильинский.

В связи с этим он призвал не забывать, что еще в январе 2020 года, тогдашний президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в попытке прекратить торговую войну между США и КНР пришли к соглашению и заключили «Первую фазу» торговой сделки.

«В рамках сделки Китай согласился увеличить закупки определенных товаров и услуг в США на 200 миллиардов долларов в течение двухлетнего периода. Другими словами, Китай должен был импортировать американских товаров на сумму 302 млрд долларов, а с учетом обязательств КНР согласно «Первой фазе» всего купить у США товаров и услуг на сумму более 502 млрд долларов. Китай не выполнил план по закупкам в целом на 57% и не выполнил никаких обязательств по «Первой фазе» торговой сделки, которую президент Трамп представлял как решительную и окончательную победу США над китайской экономикой, — отметил Ильинский. — Экспорт американских автомобилей достиг всего 39% от целевого показателя сделки. После двух крушений Boeing 737 MAX Китай запретил использование самолетов этого типа китайскими авиакомпаниями до конца расследования инцидентов, что остановило экспорт этой техники в КНР».

Большинство введенных Трампом торговых тарифов для китайских товаров не были отменены, что существенно поднимало стоимость китайских товаров для американской экономики.

«Корпорация Ford заявила в 2018 году, что введенные Трампом отдельные тарифы на сталь и алюминий подняли стоимость его производства в США на 1 миллиард долларов, — сказал Ильинский. — Теперь рекордная инфляция в США вынудила президента Байдена искать возможности отмены отдельных тарифов в целях снижения стоимости китайских товаров для американских потребителей и производителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что США могут снять часть пошлин на китайские товары, надеясь таким образом отговорить Китай от поддержки России.