Канберра, 6 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Правительство Австралии крайне негодует после «опасного» перехвата самолета ВВС страны китайскими военными. Однако 6 июня поддерживаемая правительством Китая газета Global Times выпустила редакционную статью, в которой предложила официальной Канберре ответить на несколько вопросов.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Материал вышел под заголовком «Хайп после «опасного перехвата» Народно-освободительной армией: перед кем Австралия играет на этот раз».

«Интересно, где именно в Южно-Китайском море находится район, в котором произошел инцидент? Как далеко он находится от китайских островов и рифов в этом регионе? […] Более того, что делал австралийский военный самолет перед перехватом? Как далеко во время инцидента находился австралийский самолет от китайского? Почему Австралия не захотела рассказать об этом?» — говорится в материале.

По данным министерства обороны Австралии, перехват их самолета имел место в «международной» части Южно-Китайского моря.