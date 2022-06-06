Калуга, 6 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Калужской области реализуется семь региональных проектов национального проекта «Образование» Об этом 6 июня заявил на координационном совещании руководителей органов государственной и территориальных федеральных органов власти министр образования и науки области Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство образования и науки Калужской области

В 2022 году в рамках данных проектов в регионе будет построено четыре школы: на 1144 места — в Обнинске, на 1000 мест — в Медыни, на 1101 место - в микрорайоне «Заря» города Малоярославец и на 250 мест - в селе Лопатино Тарусского района. В системе школьного образования региона будет создано около 3,5 тыс. новых мест. В области во вторую смену обучаются 6,4% учащихся (в среднем по России — 15,5%). Путем строительства новых школ удалось добиться уменьшения данного показателя с 8,13% в 2016 году до 6,5% в 2021 году. В 2022–2024 годах в регионе будет создано около восьми тысяч новых мест, что приведет к сокращению численности обучающихся во вторую смену.

К 1 сентября 2022 года на базе калужской школы № 44 планируется открытие школьного технопарка «Кванториум», а также 12 мастерских на базе профессиональных образовательных организаций, оснащенных по международным стандартам Ворлдскиллс. В 47 школах региона создаются центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (всего за годы реализации проекта создано 133 таких центра). В рамках проекта «Успех каждого ребенка» запланировано создание 4 тыс. 829 новых мест в дополнительном образовании. Ведётся ремонт и оснащение спортзалов школ Кировского, Куйбышевского, Барятинского, Сухиничского и Юхновского районов. Благодаря участию в проектах «Цифровая образовательная среда» и «Информационная инфраструктура» 152 школы области оснащены в 2021 году компьютерными классами, мультимедийными комплектами, серверным оборудованием. Все школы области подключены к единой сети передачи данных, все их сайты переведены на единую цифровую среду государственных интернет-ресурсов «ГосWeb». В школах используется образовательная платформа «Сферум», а с 1 сентября 2022 года каждый педагог и школьник будет иметь доступ к образовательной системе ФГИС «Моя школа».

С 1 сентября 2022 года запускается федеральный проект Минпросвещения России «Профессионалитет», направленный на повышение престижа рабочих профессий. Калужская область в числе 42 российских регионов стала его пилотным участником. Среди ключевых инициатив проекта — создание образовательно-производственных центров. Калужский технический колледж прошел конкурсный отбор и вошел в число 70 лучших колледжей России, на базе которых будут созданы образовательные кластеры. На его оснащение высокотехнологичным оборудованием из федерального бюджета выделено 100 млн рублей. В регионе также ведётся работа по созданию федерального технопарка профессионального образования. В 2022 году будет запущенна его первая очередь — созданы 22 высокотехнологичных мастерских.

Положительно оценив работу по созданию в области современной образовательной среды, губернатор Владислав Шапша напомнил, что в 2022 году на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» в регионе будет направлено более 4,5 млрд рублей.