Джакарта, 6 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Посол Палестины в Индонезии передал соболезнования непосредственно губернатору Западной Явы Ридвану Камилю в связи со смертью старшего сына, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Я, посол Палестины в Индонезии, выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с бедствием, трагедией, постигшей семью губернатора, в связи со смертью сына. Так что, как посол Палестины, я также представляю палестинский народ, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования», — заявил посол Зухайр Аль-Шун.

Семья губернатора Западной Явы Ридвана Камиля получила соболезнования от ряда деятелей и официальных лиц.

Старший сын губернатора Западной Явы пропал без вести после купания в реке в Швейцарии. Считается, что сын индонезийского губернатора утонул реке.