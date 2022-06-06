Красноярск, , 10:56 — REGNUM По факту происшествия с маломерным судном на реке Енисей в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Енисей. Красноярск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, вечером 5 июня четверо взрослых и трое детей направились на маломерном судне Обь-3 по реке Енисей из села Анфицерово в село Усть-Пит. 38-летний мужчина, управляющий лодкой, не справился с управлением. Судно перевернулось, все пассажиры оказались в воде.

Люди, находившиеся на берегу, услышали крики детей и прибыли на помощь. На берег доставили женщину и троих детей (трёхлетнего, девятилетнего и одиннадцатилетнего). Им оказали медицинскую помощь, однако женщину спасти не удалось. Двое мужчин доплыли до берега сами. Местонахождение мужчины, управлявшего лодкой, до сих пор не установлено.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

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