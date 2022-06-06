* талибами — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 10:55 — REGNUM В афганской провинции Герат произошло столкновение сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с кочевниками. Источники сообщили газете «8 Собх», что вооружённое столкновение вспыхнуло после жалоб местных жителей радикалам на кочевников.

Убийство

Столкновения начались после того, как вооружённые кочевники из соседних провинций перегнали свои стада на поля жителей уезда Карух провинции Герат.

Согласно источникам, по меньшей мере двое кочевников были убиты и ещё четверо получили ранения, также были ранены два боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также сообщается, что около 10 000 голов скота, принадлежащего кочевникам, вытоптали поля и пастбища многих людей.

В последнее время в различных провинциях участились столкновения между кочевниками и оседлым населением.