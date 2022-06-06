Москва, , 10:55 — REGNUM Евросоюз не сможет мгновенно отказаться от российской нефти, и в этой связи он решил растянуть проект санкций на несколько месяцев в целях поиска альтернативных источников поставок. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель преседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Сразу отказаться от нашей нефти — никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», — написал Медведев.

По его словам, в Евросоюзе «знают, что все равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции».

Медведев напомнил, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, а «ублюдочные власти в Варшаве вообще отказались поставлять сырьё на Украину и теперь будут его только продавать»: «Похоже, «дубиной народной войны», которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись».

Зампред Совбеза РФ отметил, что европейские чиновники попытались упаковать в пакет «ещё одну свинью — запрет на страхование танкеров с российской нефтью, чтобы осложнить поставки в третьи страны»: «Европу совершенно не интересует, как эта мера скажется на наших партнёрах. Эта проблема решаема — вопрос страхования поставок может быть закрыт за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами. Россия всегда была ответственным и надёжным партнёром, таким она останется и впредь».