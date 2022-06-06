Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 6 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Благодаря программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Николаевске-на-Амуре современный облик обретут семь территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Http://www.kostromagorod.ru Двор

Николаевск-на-Амуре является точкой экономического роста региона. Участие в программе «1000 дворов» — ещё одна возможность приблизить облик города к современному.

«Дворы по ул. Луначарского, 124, 134 и 138, Гоголя, 32 и 34, Орлова, 9 и 9а были отобраны народным голосованием, утверждены в краевом списке-перечне. Около 6 млн рублей будет затрачено на создание комфорта для жителей в каждом дворе», — пояснили специалисты.

Современные дворы с распределением зон тихого и активного отдыха, воркаутов и детских игровых комплексов будут радовать горожан уже в этом году.

Отмечается, что два рабочих посёлка и семь городов Хабаровского края вошли в программу «1000 дворов», которая разработана Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске подрядчики приступили к ремонтным работам по проекту «1000 дворов», по которому в этом году в столице Сахалина благоустроят 13 придомовых территорий.