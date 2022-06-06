Барнаул, 6 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 июня подписал постановление об отмене особого противопожарного режима на территории региона, сообщает телеграм-канал краевого правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарная служба

В документе отмечается, что особый режим отменен в связи со стабилизацией обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в период с 7 по 9 июня 2022 года местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс).

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